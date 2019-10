Kunniamurhia on tehty Suomessakin – joskaan ei virallisesti: "Niitä ei ole tunnistettu, mutta uskotaan kyllä, että niitä on ollut"

Kunniaväkivalta on sukupuolittuneen väkivallan muoto, jonka tekijät pyrkivät omasta mielestään suojelemaan perheen, suvun tai muun yhteisön kunniaa.

– Useimmiten se on henkistä väkivaltaa eli eriasteista painostusta, rajoittamista ja kontrollointia. Mutta se voi muuttua myös fyysiseksi väkivallaksi, ja äärimmäisessä muodossa voi olla niin kutsuttuja kunniamurhia, sanoo Ihmisoikeusliiton asiantuntija Johanna Latvala MTV:n Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelmassa.

Kunniamurhia on tapahtunut useissa Euroopan maissa, mutta ei Suomessa – vai onko sittenkin?

– Niitä ei ole tunnistettu, mutta uskotaan kyllä, että niitä on ollut. Tähän asiaan liittyvillä järjestöillä on sellainen käsitys, että todennäköisesti niitä on ollut.