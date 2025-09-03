Espoon murhasta epäilty teloi miehen järkyttävällä tavalla – seuraukset lopulliset

Espoon Suurpellossa tapahtuneesta murhasta epäillyllä miehellä on kontollaan rikos, joka jätti uhrille pysyvät ja erittäin vakavat vammat.

Espoon Henttaan Suurpellossa tapahtui viime perjantaina henkirikos, jonka uhrina kuoli kolmikymppinen nainen. Teosta vangittiin eilen nelikymppinen mies, jota epäillään todennäköisin syin murhasta.

Miehellä on entuudestaan tilillään rikos, jonka seuraukset olivat uhrin näkökulmasta lopulliset.

Uhri menetti kyvyn liikkua ja puhua

Rikos tapahtui Varkaudessa helmikuussa vuonna 2013. Pizzeriayrittäjänä toiminut mies oli ajanut pakettiautollaan jalankulkijan yli suojatiellä.

Mies oli ajanut autolla Varkauden keskustassa sijainneeseen risteykseen illalla kello yhdeksän jälkeen. Siellä hän törmäsi autolla suojatietä ylittäneeseen mieheen.

Uhri sai onnettomuudessa erittäin vakavan aivovamman. Hän menetti liikkumis- ja kommunikointikykynsä ja joutui vuodeosastohoitoon. Hoitolaitokseen joutunut uhri tarvitsi apua kaikkeen päivittäiseen toimintaansa eikä pystynyt enää ilmaisemaan itseään millään tavoin.

Mies kertoi muun liikenteen vieneen huomion

Mies kiisti ylinopeuden ja rikosten törkeyden, mutta kertoi olevansa erittäin pahoillaan tapahtuneesta. Hän vetosi siihen, ettei ollut huomannut tummiin pukeutunutta uhria, koska hänen huomionsa oli kiinnittynyt muuhun paikan autoliikenteeseen. Hän kuvaili tapahtumapaikkaa liukkaaksi ja erittäin huonosti valaistuksi.

Mies kertoi kääntyneensä risteyksessä hitaasti, kun hänen huomioonsa kiinnittyi muuhun liikenteeseen. Yhtäkkiä hän tajusi auton törmänneen johonkin, minkä jälkeen hän jarrutti.

Eräs tilanteen todistanut henkilö kertoi, että jalankulkijalle oli suojatiellä annettu tilaa, ja tämä oli ehtinyt heilauttaa kättään kiitokseksi väistämisestä, kun pakettiauto oli törmännyt tähän.

Todistajan muistikuvan mukaan uhri olisi lentänyt 20 metrin päähän autosta, mutta oikeudessa todettiin sen olevan ristiriidassa muun näytön kanssa. Uhrin lentomatkan pituudesta ei ollut tarkkaa selvitystä, kuten ei myöskään miehen ajaman auton nopeudesta. Oikeus tuli kuitenkin tulokseen, että auton tilannenopeus oli kuitenkin liian suuri ja ylinopeus ainakin lievää.

Oikeus hylkäsi tällä perusteella syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Sen sijaan mies tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta 60 päiväsakon rangaistukseen.

Mies epäiltynä nyt murhasta

Yli kymmenen vuotta sitten sattuneen rikoksen seuraukset olivat lopulliset, mutta nyt miestä epäillään monin verroin vakavammasta teosta. Hänen epäillään murhanneen entisen vaimonsa ampumalla tätä espoolaisen kerrostalon rappukäytävässä. Mies kiistää murhan.

Mies ja hänen entinen vaimonsa olivat hakeneet avioeroa viime vuoden toukokuussa ja avioero oli tuomittu voimaan viime joulukuussa.

Poliisin mukaan miestä vastaan oli vireillä lähestymiskielto, ja poliisin tietojen mukaan tämä oli lähettänyt uhrille aiemmin uhkauksia.