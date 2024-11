Mies murhasi perheenäidin Vantaalla raa'asti "kunnian" takia: Elinkautinen

Oikeus katsoi, että henkirikoksella oli kunniaan liittyvä motiivi. Oikeuden mukaan 49-vuotias mies murhasi vaimonsa, koska ajatteli, että mahdollinen avioero häpäisisi hänet ja perheen. Sekä mies että nainen ovat kotoisin Sri Lankasta, ja he olivat järjestetyssä avioliitossa. Mies on asunut Suomessa yli 30 vuotta ja nainen avioliiton ajan, noin 20 vuotta. Oikeudessa kuullut todistajat kertoivat, että mies oli kontrolloinut vaimonsa sosiaalisia suhteita ja suhtautunut perheen sisäisiin suhteisiin tavalla, joka oli luonteeltaan vanhoillinen ja määräävä. Nainen oli aiemmin perustanut Youtube-kanavan, jossa esitteli srilankalaisen perheen elämää Suomessa. Lisäksi hän oli syyttäjän mukaan alkuvuodesta tutustunut netissä ulkomailla asuvaan srilankalaiseen mieheen ja ryhtynyt pitämään yhteyttä tämän kanssa. – Mies ei ollut hyväksynyt vaimonsa sosiaalisen median käyttöä eikä yhteydenpitoa ulkomailla asuvan miehen kanssa, vaikka sitä oikeuden mukaan voisi pitää suomalaisen mittapuun mukaan varsin viattomana. Oikeuden mukaan mies oli kokenut yhteydenpidon avioliiton ulkopuolisena suhteena, mikä oli aiheuttanut hänessä voimakasta mustasukkaisuutta, käräjätuomiossa sanotaan.

"Ei näyttöä todellisesta katumisesta"

Syyttäjän mukaan mies oli huhtikuussa uhannut tappaa vaimonsa, jos tämä ei lopeta suhdetta.



– (Syytetylle) avioero ei ollut kulttuurisesti mahdollinen, koska tällöin olisi paljastunut, että vaimo on ollut uskoton, mikä olisi tahrannut miehen ja koko perheen kunnian, syyttäjä sanoi oikeudenkäynnissä.



Huhtikuun jälkeen mies asennutti naisen puhelimeen vakoiluohjelman. Tekopäivänä hän oli tehnyt nettihakuja erilaisista teräaseista sekä siitä, minkälaisen vankeustuomion murhasta saa.



Miehen mukaan hänellä ja vaimolla oli ollut riitaa ennen puukotusta. Vaimo meni asunnon wc-tilaan, ja mies seurasi häntä sinne keittiöveitsen kanssa. Vessassa mies iski naista veitsellä useita kertoja. Naisen välitön kuolinsyy olivat kaulaan osuneet iskut.



Käräjäoikeuden mukaan teko oli paitsi vakaasti harkittu, myös erityisen raaka ja julma.



– (Mies) on kohdistanut (uhriin) voimakasta väkivaltaa teräaseella tilanteessa, jossa uhrilla ei ole ollut mitään todellisia mahdollisuuksia puolustautua -- osumien suuri määrä osoittaa päättäväisyyttä ja sitkeää surmaamispyrkimystä sekä halua aiheuttaa uhrille kipua, käräjäoikeus katsoi.



Mies kiisti murhasyytteen, mutta myönsi syyllistyneensä tappoon. Oikeudenkäynnissä hän pyysi tekoaan anteeksi, mutta oikeus ei tätä uskonut.



– Vastaaja ei ole teon jälkeen osoittanut mitään sellaista mielenliikutusta, joka näyttäisi hänen tosiasiallisesti katuvan tekoaan. Tekoon ei ole löydettävissä muuta vaikutinta kuin (miehen) käsitys siitä, että (uhrin) suhde toiseen mieheen, joka on tosiasiallisesti ollut varsin viaton, ja mahdollinen avioero, häpäisivät (miehen) ja koko perheen.



Elinkautisen vankeusrangaistuksen lisäksi Suwarisge Thilakasiri, 49, tuomittiin maksamaan kärsimyskorvauksia lapsilleen ja vaimonsa omaisille yhteensä yli 80 000 euroa.