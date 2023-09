MTV:n tiedot: Pikku Huopalahden uhri teki murhaajaltaan salaa abortin ulkomailla – mies oli aiemmin kieltänyt naiselta ehkäisyn

Teossa kunniaväkivallan piirteitä

– Tässä oli piirteitä, jotka viittaavat kunniaväkivaltaan. Mies oli syntynyt Afganistanissa ja siellä talebanit pitävät valtaa ja heillä on naisen asemasta aivan meistä poikkeavat näkökulmat. Poliisi oli tutkinut tässä kunniaväkivallan piirteitä. Mies oli avoimesti kertonut, mikä naisen asema oli perheessä, ja hänen näkemyksensä mukaan naisen piti pukeutua peittävästi. Selvästi naisen asema oli heikompi kuin mitä me ymmärrämme parisuhteen tasa-arvolla, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala sanoo.

– Mies kiisti koko teon, joten sillä (kunniaväkivallalla) ei ollut merkitystä asian kannalta, koska kysymys on motiivista. Jos mies olisi puhunut motiivista, hän olisi samalla myöntänyt koko teon, joten tästä asiasta ei päästy keskustelemaan, Rainiala lisää.

– Olisi ollut ehdottomasti tärkeää kirjata tuomioon kunniaväkivalta, koska tässä oli selvästi loukattu suvun ja miehen kunniaa, kun sharialain mukainen vaimo halusi erota miehestä. Meillä on huomattava määrä kunniaväkivaltaa, ja siitä olisi tärkeää puhua, rikosylikomisario Jari Kinnunen sanoo.

Teki salaa abortin

Naisen raskaus oli edennyt yli 20. viikolle ja keskeyttäminen ei olisi ollut Suomen lain mukaan mahdollista. Englannissa raskauden keskeyttäminen on mahdollista 24. viikkoon asti.

– Meillä on – halutaan tai ei – rinnakkaisyhteiskuntia, joissa pelataan omilla säännöillä ja tämä on yksi esimerkki siitä. Naisen asema on todellakin ollut huono tässä tilanteessa, rikosylikomisario Jari Kinnunen totesi Murharyhmän keskustelussa.