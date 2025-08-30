Murha Espoossa: Epäiltynä 30-vuotiaan uhrin ex-mies

Espoon Henttaalla perjantaina 29. elokuuta tapahtuneen epäillyn henkirikoksen tutkinta jatkuu, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi.
Poliisi sai tiedon epäillystä väkivallanteosta hätäkeskuksen kautta perjantai-iltana kahdeksan aikoihin.
Kerrostalon rappukäytävästä löytyi eloton, noin kolmekymppinen nainen. Tämä menehtyi saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla.
Teosta epäillään yli 40-vuotiasta miestä. Tiedotteessa kerrotaan, että uhri ja epäilty olivat seurustelleet ja suhde oli sittemmin päättynyt.
Poliisi uskoo, että teko oli ennalta suunniteltu. Epäilty henkirikos myös tehtiin erityisen raa'alla tavalla. Näin ollen tapausta tutkitaan murhana.
Tiedotteessa kerrotaan, että toistaiseksi tekotapaan ei voida ottaa kantaa käynnissä olevaa esitutkintaa vaarantamatta.
Epäillyn rikoksen tutkintaa jatketaan viikonlopun aikana. Epäiltyä esitetään vangittavaksi alkuviikosta.