Kadonneen 13-vuotiaan pojan äiti kertoo raskaasta tilanteesta Ilta-Sanomille.
Ilta-Sanomat on haastatellut toisen Espoossa kadonneen 13-vuotiaan pojan äitiä.
Kadonneet ovat äidin mukaan serkuksia.
Äidin mukaan hänen poikansa oli tullut vielä keskiviikkona tavallisesti koulusta kotiin, mutta poistunut illalla ilmoittamatta.
Äiti korostaa IS:lle, että molemmilla pojilla on rakastavat kotiolot sekä huolehtiva perhe. Pitkäksi ajaksi katoaminen ei äidin mukaan ole pojille tyypillistä käytöstä.
– He eivät ole mitään tapakarkureita, äiti sanoo IS:lle.
Äiti epäilee poikien löytäneen lämpimän yöpaikan. Hän toivoo, että pojat palaisivat kotiin.
– Kaikki järjestyy kyllä, äiti kommentoi IS:lle.