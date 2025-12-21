Nashville Predators kukisti kotijäällään Toronto Maple Leafsin luvuin 5–3. Nashvillen ensimmäisen maalin iski ylivoimalla suomalaishyökkääjä Erik Haula.

Haula on aloittanut kautensa tehokkaasti: 34 ottelussa on kertynyt 18 pistettä. Viime kaudella New Jersey Devilsin paidassa hän teki 69 ottelussa yhteensä 21 pistettä. Kokeneen suomalaisen NHL-kauden piste-ennätys on kuitenkin vielä kaukana. Kaudella 2017–2018 Haula iski Vegas Golden Knightsin paidassa peräti 55 pistettä 76 ottelussa.

Täksi kaudeksi Torontoon siirtynyt suomalaishyökkääjä Matias Maccelli kirjasi pelissä syöttöpisteen John Tavaresin tekemään maaliin.

Kausi on toistaiseksi ollut Torontolle hankala. Joukkue tunnetaan siitä, että se pelaa hyvin runkosarjassa, mutta sulaa pudotuspeleissä. Nyt perinteikäs joukkue on kuitenkin kompuroinut jo runkosarjassa ja valahtanut Atlantin konferenssin viimeiseksi.

Meriläinen torjui voiton



Ottawa Senators on voittanut Chicago Blackhawksin maalein 6–4 Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä pelatussa ottelussa.

Kanadalaisjoukkueen maalia vartioi suomalainen Leevi Meriläinen, joka torjui ottelussa yhteensä 20 kertaa. Voitto laittoi pisteen Meriläisen henkilökohtaiselle neljän pelin mittaiselle tappioputkelle.

Meriläinen on ollut tolppien välissä tällä kaudella yhdeksässä ottelussa, joista joukkue on voittanut neljä ja hävinnyt viisi. Meriläinen on selkeässä kakkosvahdin roolissa ruotsalaisen Linus Ullmarkin takana. Ullmark on torjunut 25 ottelussa.

Chicagon paidassa suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen pelasi vajaat parikymmentä minuuttia, mutta jäi pisteittä.

Kapanen ja Lankinen onnistuivat

Montreal Canadiens voitti Pittsburgh Penguinsin kotonaan puhtaasti 4–0. Montrealin Owen Beck niittasi NHL-uransa ensimmäisen maalin ja veskari Jacob Fowler pelasi NHL-uransa ensimmäisen nollapelin. Suomalaislupaus Oliver Kapanen syötti alivoimalla Montrealin toisen maalin, jonka viimeisteli Josh Anderson.

Carolina Hurricanesin Jesperi Kotkaniemi syötti yhden maalin, kun Carolina hävisi vieraissa Tampa Bay Lightningille maalein 4–6. Carolinan paidassa Sebastian Aho jäi pisteittä.

Suomalaisvahti Kevin Lankinen urakoi joukkueelleen Vancouver Canucksille 5–4-voiton Boston Bruinsista voittolaukauskilpailussa. Lankinen oli kiekon tiellä ottelussa yhteensä 38 kertaa. Voitolla Vancouver venytti voittoputkensa jo neljän ottelun mittaiseksi.

Hallitseva mestari Florida Panthers taas koki tappion St. Louis Bluesille maalein 2–6. Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola jäivät kaikki ilman pisteitä.