Entinen pormestari: Mariupolissa tuhansia tonneja roskia lojuu mätänemässä kaduilla, vettä ei ole – MTV seuraa sotaa

Videon kuvamateriaali on Eyepressin julkaisemaa ja heidän mukaansa peräisin Severodonetskissa Ukrainan puolella taistelleilta ulkomaalaisilta. Ukraina ilmoitti eilen vetäytyvänsä Severodonetskista. Asiasta kertoi Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai.

Eyepress kertoo videon kuvamateriaalin olevan maanantailta. Yllä olevalla videolla näkyy esimerkiksi se, miten sotilaita ammutaan todennäköisesti sarjatuliaseilla, kun he ohittavat seinässä olevan aukon.

Venäjän miehittämän Mariupolin entisen ukrainalaispormestarin Vadym Boichenkon mukaan kaupungin tilanne on lähellä kriittistä.

Kaupungissa on yhä 120 000 asukasta, sanoo Boichenko. Entinen pormestari ei ole enää Mariupolissa.

5.10: Ajatushautomo: Severodonetsk on Kremlille "ideologinen pakkomielle – valloitus ei ole ratkaiseva voitto"

Amerikkalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) arvion mukaan venäläisjoukot ovat muutaman viime päivän aikana onnistuneet etenemään huomattavasti Severodonetskin ja sen lähellä sijaitsevan Lysytshanskin kaupungin ympäristössä.