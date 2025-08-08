"Nyt roiskuu": Drooni pamahti venäläiskalastajien silmien edessä

0:36imgKatso tilanne videolta yläpuolelta.
Julkaistu 20 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Juho Lauri

juho.lauri@mtv.fi

Kalastajat säikähtivät Venäjän Brjanskissa, kun taivaalla lentänyt lennokki tippui yllättäen järveen.

6. elokuuta kuvatulla videolla miehet pyytävät kalaa rannalla, kunnes drooni ilmestyy yllättäen taivaalle.

– Siirrytään kauemmas, kuuluu videolta.

– Voi tavaton, näen tämän ensimmäistä kertaa, sama henkilö jatkaa.

Tämän jälkeen lennokki menettää yllättäen nopeasti korkeutta. Drooni putoaa lopulta järveen ja aiheuttaa ison räjähdyksen.

– No niin, nyt roiskuu, hän jatkaa.

Droonihyökkäyksistä on tullut Ukrainan sodan aikana arkipäivää ympäri Venäjää. 

Ukrainan lennokit ovat muun muassa tuhonneet laajalti Venäjän tärkeää teollisuus- ja sotilasinfrastruktuuria ja kalustoa sekä aiheuttaneet häiriöitä lentoliikenteelle.

Lue lisää: Venäjä laukaisi ennätysmäärän drooneja Ukrainaan heinäkuussa

Lisää aiheesta:

Video sotasankarikissasta leviää: Pudotti dronen yhdellä iskulla UkrainassaVideo näyttää räjähdyksen öljynjalostamolla MoskovassaOsuma ja uppoaminen videolle – Ukrainan drone yllätti venäläiset veneen kyydistäVenäläissotilaan ylimielinen ilkkuminen kostautui: Ukrainan drone lensi paikalle ja pudotti pommeja leiriinOhjus silpoi Venäjän kyvykkäimmän hävittäjämallin – video näyttää, kuinka kone putoaa taivaalta tulipallon laillaMiehittämätön ilma-alus kiusasi venäläisjoukkojen ammusvarastoa, mutta vain hetken: Tältä näyttää, kun ohjus tulee kirjaimellisesti päin näköä
VenäjäUkrainan sotaDronetUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Venäjä