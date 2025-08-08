"Nyt roiskuu": Drooni pamahti venäläiskalastajien silmien edessä

Kalastajat säikähtivät Venäjän Brjanskissa, kun taivaalla lentänyt lennokki tippui yllättäen järveen.
6. elokuuta kuvatulla videolla miehet pyytävät kalaa rannalla, kunnes drooni ilmestyy yllättäen taivaalle.
– Siirrytään kauemmas, kuuluu videolta.
– Voi tavaton, näen tämän ensimmäistä kertaa, sama henkilö jatkaa.
Tämän jälkeen lennokki menettää yllättäen nopeasti korkeutta. Drooni putoaa lopulta järveen ja aiheuttaa ison räjähdyksen.
– No niin, nyt roiskuu, hän jatkaa.
Droonihyökkäyksistä on tullut Ukrainan sodan aikana arkipäivää ympäri Venäjää.
Ukrainan lennokit ovat muun muassa tuhonneet laajalti Venäjän tärkeää teollisuus- ja sotilasinfrastruktuuria ja kalustoa sekä aiheuttaneet häiriöitä lentoliikenteelle.