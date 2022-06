Ukrainalaiskuvernööri: Mikään Donetskin paikkakunta ei ole asukkaille turvallinen, Yhdysvallat lähettää lisää Himars-raketinheittimiä – MTV seuraa sotaa

Itäisessä Ukrainassa mikään Donetskin alueen paikkakunta ei ole asukkaille turvallinen, sanoo alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko uutistoimisto AFP:lle. Hän kertoo, että alue on erittäin vaarallinen asukkaille.

Kyrylenko sanoo, että prioriteettina on, että venäläisjoukot eivät etenisi noin 80 kilometriä lännemmäksi kohti Slovjanskin ja Kramatorskin kaupunkeja. Kyrylenkon mukaan Kramatorskissa on yhä noin 45 000 ihmistä, mikä on noin kolmannes kaupungin sotaa edeltäneestä väestömäärästä.