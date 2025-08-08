Miten käy Venäjän, jos Trump kiristää pakoteruuvia? – "Entistä vaikeampia valintoja"

Yhdysvallat on talousasiantuntijoiden mukaan valmis asettamaan uusia pakotteita Venäjälle ja sen kauppakumppaneille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut Venäjälle tähän päivään asti aikaa sitoutua aseleponeuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Muussa tapauksessa Trump on uhannut Venäjää ja sen kauppakumppaneita uusilla pakotteilla ja tulleilla.

Yhdysvaltojen johto on tarvittaessa valmis kiristämään pakotteita ja tulleja, Taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta arvioi.

– Kyllä tässä selvästi pyritään erityisesti Ukrainan ja länsiliittouman osalta jonkinlaiseen aselepoon. Tavoite on selkeästi asetettu, ja sanoisin, että Yhdysvaltojen johto haluaa antaa selkeän kuvan siitä, että se on valmis kiristämään pakote- ja tullipolitiikkaa.

Trump on uhannut muun muassa nostaa "merkittävästi" Intian tullimaksuja, koska se ostaa venäläistä öljyä.

Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola katsoo, että Trumpin uhkauksilla on nähty jo olevan vaikutusta.

– Intiassa tämä on lisännyt epävarmuutta venäläisen öljyn ostojen suhteen eli halukkuus on vähentynyt. On nähty myös, että suurempia alennuksia on nyt tarjolla, Simola sanoo.

Simola lisää, että tilanne ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen.

– Kuitenkin Intian ja Venäjän johtajat on tässä tavanneet ja edelleenkin pitäneet yllä erittäin hyvääkin suhdetta, hän lisää.

Professori Eloranta ja vanhempi ekonomisti Simola olivat Huomenta Suomen vieraana perjantaina.

Kiinaa vaikeampi painostaa

Intian lisäksi Kiina on yksi suurimmista venäläisen öljyn ostajista. Kiinaa on kuitenkin Elorannan mukaan vaikeampi painostaa.

– Yhdysvaltojen ja Kiinan tämän vuoden aikana käydyt neuvottelut sekä meneillään ollut kauppasota ovat olleet erittäin intensiivisiä, eikä siihen missään nimessä haluta palata, Eloranta sanoo.

Venäjällä ongelmat tulevat pahenemaan jos Trump päättää kiristää pakotteita, arvioi Simola.

– Kaikenlaiset uudet pakotteet, jos ne vaikeuttavat Venäjän tuotantomahdollisuuksia tai tuloja, vaikeuttavat varmasti entisestään Venäjän tilannetta ja vaatii Venäjältä entistä vaikeampia valintoja sodan jatkamiseksi, Simola sanoo.

