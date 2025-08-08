Elina Valtonen Reutersille Trumpin Putin-takarajasta: "Meidän on lisättävä painetta"

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) antoi perjantaina uutistoimisto Reutersille laajan haastattelun. Haastattelussa käsiteltiin muun muassa Venäjän sotaa Ukrainassa sekä muita ajankohtaisia turvallisuuskysymyksiä.

Ulkoministeri Valtonen toivoo, että tulitauko Ukrainaan saavutettaisiin mahdollisimman pian ja sota maassa päättyisi. Hänen mukaansa Eurooppa on tavoitellut tulitaukoa ja rauhaa Ukrainaan jo pitkään.

– Ainoa strategia sodan lopettamiseksi Ukrainassa on jatkaa Ukrainan auttamista, Valtonen toteaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut Venäjälle tähän päivään asti aikaa sitoutua aseleponeuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Muussa tapauksessa Trump on uhannut Venäjää ja sen kauppakumppaneita uusilla pakotteilla ja tulleilla.

Valtosen kertoo toivovansa, että Trump todella asettaa pakotteita Venäjälle.

– Meidän on lisättävä painetta Venäjää kohtaan, hän sanoo haastattelussa.

Toiveena tullittomuus

Yhdysvallat ja EU saavuttivat kauppasovun heinäkuun lopussa.

Trump kertoi tuolloin neuvotelleensa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa 15 prosentin tullimaksut EU:lle.

Valtonen sanoo, että hän ei ole tyytyväinen asetettuihin tulleihin ja kertoo toivovansa, että Yhdysvallat ja EU voisivat palata neuvottelupöytiin tulleista.

Hän toivoo, että joskus tulevaisuudessa voitaisiin siirtyä tullittomaan aikaan.

Tulitauko Gazaan

Israelin turvallisuuskabinetti on hyväksynyt maan pääministeri Benjamin Netanjahun ehdotuksen Gazan kaupungin valtaamisesta.

Valtonen sanoo olevansa erittäin huolissaan Gazan tilanteesta.

– Panttivangit on vapautettava ja Gazaan on saatava tulitauko, hän sanoo.

Heinäkuun lopussa Suomi liittyi Ranskan julkilausumaan kahden valtion mallin edistämisestä.

Tuolloin Valtonen kommentoi, että "Suomi tulee tunnustamaan Palestiinan jossain vaiheessa."

Valtosen mukaan Palestiinan tunnustaminen on askel kohti kahden valtion mallia.