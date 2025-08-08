Venäjä pyrkii saamaan ukrainalaisjoukot ansaan – kova väite rintaman murtumisesta

Venäjän pääesikunta on väittänyt presidentti Vladimir Putinille, että Ukrainan rintama murtuu kahden tai kolmen kuukauden kuluessa.

Puolustusvoimain entisen komentajan ja kokoomuksen nykyisen kansanedustajan Jarmo Lindbergin mukaan Ukrainan rintamatilanteessa ei ole tapahtunut dramaattisia muutoksia.

Venäjä kuitenkin jatkaa painostusta Koillis-Ukrainan Harkovassa ja Itä-Ukrainan Donetskissa, etenkin Pokrovskin ja Siverskin kaupungeissa.

– Alueilla on sellaisia kohtia, missä Venäjä pyrkii ikään kuin saarrostamaan ukrainalaisia joukkoja, Lindberg kertoo.

– Siellä on riski, että Venäjä saattaa joitain pieniä rintamasiirtoja saada aikaiseksi.

Kuva tämänhetkisestä rintamatilanteesta Ukrainassa.MTV

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Venäjän pääesikunta on kertonut presidentti Vladimir Putinille, että Ukrainan rintama murtuu kahden tai kolmen kuukauden kuluessa.

Lindbergin mukaan on kuitenkin vaikea uskoa, että Venäjä olisi rakentamassa rintamalle uutta painopistettä tai saamassa läpimurtoa.

– Nykyisellä satelliittiaikakaudella, jos jonnekin kasataan isoja reservejä, niin kyllä se paljastuu. Sellaisesta ei ole tietoa, Lindberg sanoo.

– Toistaiseksi Venäjä on edelleen kärsinyt yli tuhannen sotilaan tappioita päivittäin.

Tulitauko näyttää epätodennäköiseltä

Tänään päättyy Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettama määräaika, jonka sisällä Venäjän pitäisi suostua tulitaukoon.

Trump uhkasi langettaa Venäjää ja siltä öljyä ostavia maita vastaan kovat pakotteet, jos tulitaukoa ei synny. Lindberg ei kuitenkaan ole toiveikas tulitauon suhteen.

– Osittainenkin tulitauko olisi positiivinen yllätys, Lindberg toteaa.

Monen asiantuntijan mielestä Venäjän presidentti Vladimir Putin pelaa aikaa.AOP

Venäjä ei ole tähän mennessä suostunut tinkimään rajuista rauhanehdoistaan. Vaatimuksiin kuuluu muun muassa Ukrainasta väkisin ja oikeudetta liitettyjen alueiden tunnustaminen Venäjälle, Ukrainan ”neutraalius” ja Venäjältä vaadituista sotakorvauksista luopuminen.

Lindberg toistaa monien muidenkin asiantuntijoiden arvion, jonka mukaan Putin pelaa aikaa, eikä ole todellisuudessa kiinnostunut rauhasta.

– Venäjän perusviesti on ollut, että juurisyihin pitää puuttua ja Venäjä ei valtaamistaan alueista tingi, Lindberg sanoo.

– Ukraina taas ei ole valmis alueluovutuksiin, niin eivät nämä lähtökohdat mitenkään optimistiset ole.

Trump on hylännyt suunnitelmansa kolmenvälisistä rauhanneuvotteluista.AOP

"Ukrainalaisten pitää olla neuvotteluissa mukana"

Trump ja Putin saattavat tavata lähipäivinä. Tieto presidenttien mahdollisesta tapaamisesta julkistettiin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapasi Putinin keskiviikkona.

Yhdysvallat vaati aluksi Putinia suostumaan kolmenvälisiin rauhanneuvotteluihin Zelenskyin ja Trumpin kanssa. Myöhemmin Trump kuitenkin ilmoitti olevansa valmis tapaamaan Putinin myös ilman Ukrainan presidenttiä.

– Se, että yleensäkään puhutaan ukrainalaisten ja Ukrainan presidentin päiden yli, on tosi kummallinen asetelma, Lindberg toteaa.

– Ukrainalaisten pitää olla neuvotteluissa mukana. Tässä on heidän kotimaastaan kyse.

Putinin mukaan tapaamiselle Zelenskyin kanssa on luotava "sopivat olosuhteet", joiden toteutuminen on nykytilanteessa kaukaista. Toisin sanoen, Putin ei näillä näkymin aio tavata Ukrainan presidenttiä.