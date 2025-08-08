Bloomberg: Putinille merkittävä voitto – USA ja Venäjä hiovat sopimusta Ukrainan sodan lopettamiseksi

Kuvassa Trump ja Putin kättelevät vuonna 2018 Helsingissä.Credit: White House Photo / Alamy Stock Photo
Julkaistu 57 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Erika Sirviö

erika.sirvio@mtv.fi

Mediatietojen mukaan Yhdysvallat ja Venäjä kaavailevat sopimusta, joka jäädyttäisi rintamalinjat nykyisille sijoilleen Ukrainassa.

Yhdysvallat ja Venäjä pyrkivät tekemään Ukrainan sodan lopettamiseksi sopimuksen, joka vahvistaisi Venäjän miehityksen sen valloittamilla Ukrainan alueilla, kertoo Bloomberg.

Sopimusluonnoksen mukaan Venäjä lopettaisi hyökkäyksensä Ukrainan Zaporizzjan ja Hersonin alueilla ja taistelut jäädytettäisiin nykyisille rintamalinjoille. Yhdysvaltalaismedia Bloomberg pohjaa tietonsa "asiasta perillä olevien lähteisiin". 

Yhdysvaltain ja Venäjän viranomaiset pyrkivät yhteisymmärrykseen alueista ennen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamista ensi viikolla.

Yhdysvallat pyrkii saamaan Ukrainan ja sen eurooppalaisten liittolaisten tuen sopimukselle, jonka toteutuminen on vielä epävarmaa, lähteet kertovat Bloombergille.

Juttua päivitetty 08.08.2025 kello 18.28.

