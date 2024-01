Miksi lihaksiin koskee treenin jälkeen? Ei kerro palautumisesta mitään

Liikuntafysiologi Tapio Tulenheimon mukaan on myytti, että lihakset olisivat treenin jälkeen kipeät, koska treeni olisi ollut "tarpeeksi tehokas" tai lihakset eivät olisi vielä palautuneet treenistä.

– Kipu syntyy treenin jälkeen siitä, että olet tehnyt jotain elimistöllesi uutta tai yllättävää ja aivoille lähetetään siitä signaali, että elimistön normaalia tasapainoa on horjutettu. Ja kun on liikunnasta kyse, se aivoille lähtevä signaali on kipu.