Eikö lenkille lähtö pimeään ja sateeseen nappaa? Näin otat ilon irti pimeässä ulkoilusta

Kun ulkona on pimeää ja märkää, on helppo kaivautua sohvan pohjalle esimerkiksi syömään makeaa ja rasvaista.

Pontimena on ajatus siitä, että illalla ja pimeällä liikkumisen terveysvaikutukset ovat samat kuin päivälläkin. Pimeässä liikkumisessa on lisäksi sellaisia hyviä puolia, joita ei valossa ole. Unikin saattaa tulla paremmin.

Pimeys tekee mielelle hyvää

– Me ihmiset olemme vieraantuneet pimeydestä. Yritämme kaikin keinoin valaista kaikkea mahdollista. Mutta ihmisellekin pimeys on tärkeää. Pimeässä liikkuessa virikkeitä ja ärsykkeitä on vähemmän. Voi antaa itselleen luvan ja mahdollisuuden rauhoittua vaikka olisi liikkeessäkin. Se tekee mielelle todella hyvää, Blomqvist sanoo MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa