Tunnetko neljä erilaista liikkujatyyppiä? Selvitä, mitä tyyppiä olet itse

Oletko spontaani fiilistelijä, itsenäinen seikkailija, tiedon analysoija vai käytännöllinen organisoija? Suurin osa suomalaisista kuuluu johonkin neljästä liikkujatyypistä. On hyvä selvittää itsensä kanssa, millaista tyyppiä itse on.

– Fiilistelijäliikkuja löytää liikunnan ilon yleensä siitä, että on paineeton ilmapiiri. Todella tärkeää on myös hyvä ja kannustava seura, Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut yritysvalmentaja Susanne Valkeakari nostaa esimerkiksi ensimmäisestä liikkujatyypistä.

Spontaania fiilistelijää inspiroi esimerkiksi rento luistelu iltaisin tähtitaivaan alla. He voivat hakea hyvää oloa lumen narskumisesta saappaiden alla talvipakkasilla. Heille on tärkeää pystyä liikkumaan paineettomassa ilmapiirissä. Liikunnan ilo ihan vain liikkumisen vuoksi on myös tärkeä piirre.