Yksi kysymys lastenlääkärin vastaanotolla paljastaa huolestuttavan muutoksen – vähäisellä liikkumisella yllättävä seuraus

– Tämän päivän lapset liikkuvat liian vähän, ja se on hyvin todennäköisesti suurin syy ummetuksen lisääntymiselle. Ennen vastaanotollani varmistin, liikkuuko lapsi tarpeeksi koulun jälkeen. Nyt kysyn, liikkuuko lapsi ollenkaan. Tämä on hyvin huolestuttava kehitys, Immonen toteaa.

Ummetus lisääntynyt vuosien mittaan

– Lapset alkavat usein kivun takia panttaamaan ulostamista, mikä vain lisää ummetuskierrettä. Jos lapsella on kipuja öiseen aikaan, nukkuminen on levotonta, lapsi on väsymyksen takia päivisin kiukkuinen ja koko perhe on väsynyt.