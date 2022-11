Vaikuttava lista: Syyt, joiden vuoksi avantouintia kannattaa kokeilla – "Kyllä se on sen arvoista"

Itsekin avantouintia harrastavat Miia Lehtonen ja Riikka Airo kertovat, että tutkimuksissa avantouinnin on huomattu lisäävän mielihyvähormonien ja vähentävän stressihormonien erittymistä. Harrastus voi virkistää mieltä, parantaa unta ja tuoda pystyvyyden tunnetta.

Avantouinti on yhdistetty lisäksi verenkierron paranemiseen, verenpaineen alenemiseen, kipujen vähenemiseen, ruskean rasvan lisääntymiseen ja urheilusuorituksesta palautumiseen. Hyötyjä alkaa psykoterapeuttien mukaan syntyä, kun avannossa käy kolmisen kertaa viikossa.

Lista on niin vaikuttava, että Lehtonen ja Airo aikovat nyt selvittää, voisiko avantouinti olla laajemminkin osana mielenterveyden hoitoa ja psykoterapiaprosessia. Tutkimukseen osallistuu ryhmä nuoria aikuisia, joilla on erinäisiä psyykkisiä haasteita, kuten masennusta ja ahdistusta.

Ikäryhmä on tarkoituksenmukainen, sillä erityisesti nuorten mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot ja apua on vaikea saada.