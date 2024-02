Lohdullinen tutkimus parhaasta tavasta pudottaa painoa: Donitsillekin voi välillä sanoa "kyllä"

Tyypillinen kuvasto painonpudotuksesta tai painonhallinnasta on omena toisessa kädessä ja donitsi toisessa.

Ja me kaikki tiedämme, että niistä kahdesta valinnan ei tulisi kohdistua donitsiin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan heillä, joilla on enemmän myötätuntoa itseään kohtaan, on kuitenkin parempi mahdollisuus onnistua painonpudotuksessa, kuin itseään "epäonnistumisista" ruoskivilla, kirjoittaa New York Post.