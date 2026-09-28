Rankkasateiden aiheuttamat tulvat ovat koetelleet Thaimaan pääkaupunkia jo usean päivän ajan.
Ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamien tulvien seurauksena Thaimaan Bangkokissa.
Tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, kun useilla alueilla sadetta on kertynyt jopa yli 300 millimetriä. Bangkokin viranomaiset julistivat lauantaina hätätilan koko kaupunkiin.
Yli kahdeksan miljoonan asukkaan suurkaupungissa on todistettu tulvien myötä myös varsin erikoisia tilanteita. Bangkokin keskustassa valvontakameraan tallentui muun muassa tulvavesissä uiskennellut pyton.
Tämän lisäksi poliisi joutui pidättämään keskustan alueella vesiskootterilla ajaneen miehen.
Kymmeniä teitä oli vielä sunnuntaina tulvaveden peitossa. Myös lentoliikenteessä on esiintynyt viivästyksiä.
Jo toista viikkoa jatkuneiden sateiden odotetaan helpottavan maanantain aikana. Syyskuu on ollut Bangkokissa poikkeuksellisen runsassateinen.