Unkarilainen Georgia on täysin ihastunut Suomeen: "En voi kuvitella parempaa paikkaa viettää loppuelämääni"

Unkarilainen Georgia Szollosi on hurmannut suomalaiset sosiaalisen median päivityksillään, joissa hän ylistää Suomea lähes runollisin sanankääntein. Britanniassa asuva Szollosi kertoo löytäneensä täältä rauhan, vapauden – ja ehkä myös rakkauden.

Georgia Szollosin, 51, sosiaalisen median päivitykset ovat herättäneet kuluneen vuoden aikana suomalaisissa seuraajissa ihastusta ja ihmetystä: miten joku voikin olla niin innoissaan Suomesta!

Szollosi sanoo muun muassa löytäneensä Suomesta rauhan.

– Kun olin kävelyllä, löysin itseni itkemästä kuin lapsi, ja nyt tiedän, miksi. Ensimmäistä kertaa elämässäni tunsin oloni täysin turvalliseksi, hän kirjoittaa.

– Suomessa pystyin kävelemään metsässä naisena rauhassa pelkäämättä mitään – ei jatkuvaa itsensä epäilemistä, ei jatkuvaa varuillaan oloa. Vain minä, puiden hiljainen energia ja vapaus, jollaista en ole kokenut koskaan aiemmin.

Britanniassa 15 viime vuotta ja aiemmin myös Kanadassa ja Itävallassa asunut Szollosi kertoo käyneensä Suomessa ensimmäisen kerran viime vuonna ja viettäneensä sen jälkeen kaiken vapaa-aikansa Suomessa.

Hän on jakanut profiilissaan kuvia esimerkiksi Nuuksiosta, jossa hän "metsästää" mustikoita. Myös esimerkiksi Vantaata hän kuvaa ihaillen.

Szollosin mukaan Suomi on "kuin rakastava mies: rauhallinen, vastaanottavainen, turvallinen, älykäs ja aina luotettava".

"Suomessa pystyin kävelemään metsässä naisena rauhassa pelkäämättä mitään", Georgia Szollosi kertoi somepäivityksessään.Georgia Szollosi

Kaikki kokemukset positiivisia

Szollosi kertoo tienneensä Suomesta paljon jo ennen ensimmäistä visiittiään maahan.

– Olin kuullut muun muassa suomalaisesta mielenlaadusta – tosin kokemukseni ovat tähän mennessä olleet odotettua parempia, Szollosi kertoo MTV Uutisille.

– Tiesin myös saunan, vahvan sosiaalisen järjestelmän ja erinomaisen koulutuksen. Ihailin myös Suomen kansainvälistä poliittista linjaa ja rakastin kieltä. Nautin myös ruoasta ja olen suuri kirjastojen fani – monien muiden asioiden ohella.

Suomen luonto on tehnyt Szollosiin suurimman vaikutuksen.

– Suomen metsät ovat upeita – korkeat puut, hiljaiset järvet, sieniä kaikkialla. Kaikki tuntuu elävältä, ja tuntuu siltä, että kuuluu enemmän siihen kuin yhteiskuntaan. Introvertti minussa löytää syvää rauhaa siitä hiljaisuudesta.

– Yksi asia on rakkaus kahviin. Olen "addikti" ja iloinen voidessani jakaa intohimoni koko kansan kanssa.

Suomalaisten iloksi Szollosi nostaa Suomen jopa Ruotsin yläpuolelle.

– Rakkauteni Suomea kohtaan on kasvanut tasaisesti jo yli vuoden. Vaikka ihailen myös Ruotsia, tunnen syvemmän yhteyden suomalaiseen ajattelutapaan, elämänfilosofiaan ja kulttuurin rauhalliseen voimaan.

Szollosin kokemukset Suomesta ovat olleet hänen mukaansa pelkästään positiivisia.

– Uskon, että kunnioittava luonteeni on vaikuttanut siihen, ja koska olen melko introvertti, koen sopivani hyvin joukkoon. Lisäksi se, että melkein kaikki puhuvat englantia, on tehnyt asioista helppoa.

"Suomen metsät ovat upeita – korkeat puut, hiljaiset järvet, sieniä kaikkialla", Szollosi ihailee.Georgia Szollosi

Vinkkejä muille ulkomaalaisille

Szollosi on saanut – ymmärrettävistä syistä – somessa paljon suomalaisia seuraajia. Hän kertoo itse hämmästyneensä siitä, miten hänen julkaisunsa ovat alkaneet elää omaa elämäänsä.

– Ymmärsin, kuinka paljon suomalaiset arvostavat sitä, että ulkopuoliset ihailevat paitsi heidän maataan ja kulttuuriaan ja myös osoittavat kunnioitusta kansaa kohtaan. Julkaisujeni kautta olen saanut elinikäisiä, upeita ystäviä.

– Ulkomaalaiset kysyvät usein, mitä Suomessa kannattaa tehdä, kun taas suomalaiset antavat minulle enimmäkseen vinkkejä uusista paikoista, joita tutkia. Pidän niistä listaa, ja sen kiertämiseen menee todennäköisesti seuraavat kymmenen vuotta.

Aikeissa on tehdä myös ne kaksi hyvin suomalaista asiaa, jotka ovat jääneet vielä tekemättä.

– Saattaa kuulostaa yllättävältä, mutta en ole vielä ehtinyt käydä saunassa enkä uimassa avannossa.

Tällaisen ihmeen Szollosi löysi eteläsuomalaisesta metsästä.Georgia Szollosi

Suunnitteilla muutto Suomeen

Aiemmin armeijassa palvellut ja sittemmin koiratrimmaajana ja -hierojana työskennellyt ja nyt myös koirien käyttäytymisneuvojaksi opiskeleva Scollosi suunnittelee parhaillaan muuttoa Suomeen.

– Emotionaalisesti älykkäänä ihmisenä, joka arvostaa rauhaa ja ymmärrystä, en voi kuvitella parempaa paikkaa maailmassa viettää loppuelämääni.

Hän on jo aloittanut suomen opiskelun. Unkarilaisena se ei ole hänelle liian vaikeaa.

– Se ei ole helppo kieli, mutta minulle se tuntuu hieman lähestyttävämmältä kuin monille muille eurooppalaisille. Koska unkari ja suomi kuuluvat samaan kielikuntaan, löydän niistä joitakin yhtäläisyyksiä. Olen kiehtoutunut siitä, miltä suomi kuulostaa – erityisesti D-, S- ja L-äänteet ovat suosikkejani.

Hän kertoo myös tavanneensa Suomessa "erityisen ihmisen", mutta se ei hänen mukaansa ollut syy siihen, miksi hän alun perin kiinnostui maasta.

– Mutta se on syventänyt suhdettani Suomeen entisestään – kauneimmalla mahdollisella tavalla.

