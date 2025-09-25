Autokauppaan yöllä murtautuneen autovarkaan operaatio sisälsi monia erikoisia ratkaisuja.
Autovaras murtautui autoliike Sakaan maaliskuisena yönä Helsingin Herttoniemessä.
Kaikki tapahtumat autoliikkeen sisällä tallentuivat valvontakameroihin.
Murtautuja löysi BMW-merkkisen auton sisältä avaimet, joiden avulla hän sai käynnistettyä auton.
Reitti ulos ei kuitenkaan ollut selvä. Vastassa oli monia esteitä, joita autovaras kävi ratkomaan.
Autovarkaan Bemarivarkauden valvontakameratallenne nähdään Rikospaikka-ohjelman Peitemies Silfsten -osiossa, jossa käsitellään videoille tallentuneita rikoksia.
Miten yöllinen autovaras vei Bemarin autoliikkeestä? Kannattiko? Katso monien käänteiden tapahtumasarja ylhäällä olevalta videolta!