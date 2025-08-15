Autoilija sortui laittomuuksiin kuljetuspuuhissaan – lapsikin vaarassa

Julkaistu 15.08.2025 14:31


Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Henkilöauton kuski sai sakkoja kuljetettuaan polkupyörää liikenneturvallisuutta vaarantavalla tavalla.

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pastersteinin viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla nähdään autoilijalta melkoista riskinottoa.

Henkilöauton kuski kuljetti polkupyörää takakontissa ja takapenkkien päällä, jotka oli kaadettu. Polkupyörää ei oltu sidottu kiinni asianmukaisesti. 

Eikä tässä vielä kaikki.

– Takapenkkien päällä matkusti lapsi ilman asianmukaista istumapaikkaa ja turvavyötä, Pasterstein kirjoittaa viestipalvelussa.

Kuorma on sidottava niin, että se ei voi pudota kyydistä, poliisi muistuttaa julkaisun kommenteissa.

Kuljettaja sai toiminnastaan 20 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Katso kuljettajan riskialtis toiminta yllä olevalta videolta!

