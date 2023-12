Ei näin! Tärkeä vilkkusääntö unohtuu yllättävän monelta autoilijalta

Suurin osa autoilijoista tietää, että kuljettajan on käytettävä vilkkua, kun poistutaan liikenneympyrästä. Vilkkua ei tarvitse käyttää ajettaessa ympyrään, paitsi jos kääntyy heti ensimmäisestä liittymästä pois.

– Vilkun käyttö lisää liikenteen joustavuutta. Jos et näytä suuntamerkkiä, seuraavat ympyrään ajavat jäävät odottamaan tietoa siitä, mihin suuntaan olet menossa. Kanssakulkijat eivät osaa lukea ajatuksiasi, joten kerro heille aikeistasi.

– Hankaluus ei poista velvollisuutta. Hyvä nyrkkisääntö on laittaa vilkku päälle mahdollisimman ajoissa kuitenkin niin, että muille on selkeää mistä liittymästä olet poistumassa.

Vilkku viestittää aikeet

Liikennympyrään ajavan on väistettävä pyöräilijöitä, kävelijöitä ja mopoilijoita. Myös ympyrässä jo olevaa ajoneuvoliikennettä on väistettävä. Liikenneympyrästä poistuva ajoneuvo väistää puolestaan suojatiellä ja pyörätien jatkeella kulkevia.

– Kun kaikilla on selkeät pelisäännöt ja jokainen tietää mihin kukakin on menossa, on liikenteessä liikkuminen sekä sujuvampaa että turvallisempaa, Karvonen muistuttaa.