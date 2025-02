Viime hetken vinkit hiihtolomaliikenteeseen – "Unohtuu valitettavan monelta kuljettajalta"

Ennen rattiin hyppäämistä kannattaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan, mikä elämässä on oikeasti tärkeää.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Mitkä ovat liikenneturvallisuusasiantuntijanne viime hetken vinkit hiihtolomaliikenteeseen?

Vastaus: Moni eteläsuomalainen perhe lähtee tänään perjantaina – tai viimeistään huomenna aamulla – hiihtolomamatkalle Lappiin. Auto on jo valmisteltu matkaa varten ja pakattu huolellisesti. On siis aika keskittyä itse ajamiseen

Toivon hartaasti, että jokainen ratin taakse hyppäävä vanhempi tai muu perheenjäsen pitäisi koko ajan mielessä, ketä hänellä on kyydissä – ihmisistä kaikkein rakkaimmat, omat perheenjäsenet. Miksi siis lähtisi tarpeettomasti vaarantamaan näiden, itselle tärkeiden ihmisten – tai ylipäänsä yhtään kenenkään – turvallisuutta?

Huomioita tien päältä

Itsekin lähden lauantaina aamulla ajamaan Espoosta Kemijärvelle, kuten monina aiempinakin talvina näin hiihtoloma-aikaan. Valitettavan usein olen joutunut toteamaan, että tuo edellä peräänkuuluttamani vastuu läheisten ja muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta unohtuu valitettavan monelta kuljettajalta.

Tien päällä tulee olemaan liikennettä normaalia viikonloppua enemmän, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että jonoutumiselta tuskin vältytään. Hiihtolomamatkan turvallisuuden tärkeimpiä peruspilareita on, että muodostuneessa jonossa maltettaisiin ajella muun liikennevirran mukana. Kun autoja on silmänkantamattomiin, ei ohittelemalla käytännössä voita aikaa juuri ollenkaan. Sen sijaan jonossa pomppiminen aiheuttaa liikennevirtaan heiluriliikettä ja heikentää näin kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta.

Varmasti pitkän matkan aikana, jonojen hävittyä, tulee eteen sellainenkin tilanne, jossa ohittaminen on perusteltua. Tällöin ei ole yhdentekevää, millaisen ohituspaikan valitsee. Harmillisesti on todettava, että kun liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen liikenteenvalvonta on tuntunut rajoittuvan lähinnä kameravalvontaan, näkyy se tiestöllämme muun muassa lisääntyneinä riskiohituksina.

Jokaisella Lappiin suuntautuvalla lomamatkalla näen nykyisin lukuisia ohituksia, joissa ohitetaan ylämäessä, mutkassa tai sulkuviivan kohdalla, ohitusnäkemän eteenpäin ollessa käytännössä olematon. Näiden riskiohittajien joukkoon mahtuu monen ikäistä kuljettajaa erilaisilla siviilisäädyillä. Valitettavan usein autoissa näkee olevan kyydissä myös lapsia.

Riskipaikassa ohittaminen paitsi vaarantaa oman perheen ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden – on se myös erittäin huonoa esimerkkiä kyydissä olevalle jälkikasvulle. Olennaista onkin pitää mielessä, että lapsen liikenneasenne kehittyy vähitellen ja siihen ammennetaan vaikutteita omien läheisten ja ystävien toimintamalleista läpi koko elämän. Aina riskiohituksen nähdessäni jään pelkäämään, koska vastaava piittaamaton riskiohittaja tuleekin vastakkaisesta suunnasta, mäennyppylän takaa, ja päättää oman perheeni lupaavasti alkaneen lomamatkan ja pahimmassa tapauksessa jopa yhteiselon.

Auton mitta ei ole mikään turvaväli

Kuten jo tuli todettua, on enemmän kuin todennäköistä, että käsillä olevana viikonloppuna ajetaan jonossa. Jonossa ajon tärkein ohje on riittävän etäisyyden pitäminen edellä ajavaan.

Jokainen kuljettaja on ihan varmasti kuullut puhuttavan turvavälistä, mutta siitä huolimatta talvisessa maantieliikenteessä näkee lukemattoman automäärän etenevän noin auton mitan päässä edellä ajavasta, nopeuden ollessa 80–100 km/h. Etäisyyttä edellä ajavaan tulisi olla vähintään neljä sekuntia. 80 km/h nopeudessa tämä tarkoittaa vähintään 88 metriä. Selvyyden vuoksi on syytä todeta, että henkilöauton mitta on usein alle viisi metriä, joten tuollaisella etäisyydellä ajettaessa ajetaan aivan liian lähellä ja mennään täysin edellä ajavan ehdoilla.

Kuljettajan tulisi keskittyä olennaiseen

Yksi keskeinen asia turvallisuuden varmistamiseksi on kuljettajan tarkkaavaisuus. Tyypillinen asia, jolla tarkkaavaisuutta herpaannutetaan, on puhelimen räpeltäminen ajaessa. Katseen käydessä puhelimen näytöllä sekunnin ajan, edetään 80 km/h nopeudella jo 22 metriä ja 100 km/h nopeudella 28 metriä. Puhelinta vilkuileva kuljettaja siis luottaa, että tuon mittaisella matkalla ei tapahdu mitään ajamisen kannalta olennaista tai yllättävää. Missään ei ole myöskään sanottu, että puhelimen vilkaisuun tai sen näpyttämiseen riittäisi tuo edellä mainittu yksi sekunti, vaan aikaa saattaa kulua moninkertaisesti.

Mikä elämässä on oikeasti tärkeää?

Näin lopuksi pitää todeta, että liikenteessä on paljon sellaisia kuljettajia, jotka toimivat erittäin esimerkillisesti. Tekstini ehkä hieman syyllistäväkin sävy ei ole missään tapauksessa tarkoitettu heille.

Jos sen sijaan joku havahtui pohtimaan, että kirjoittaako tuo Vesalainen nyt minun toiminnastani, kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Sillä, onko kohteessa perillä puoli tuntia tai tunnin aikaisemmin, ei ole mitään merkitystä – sen sijaan sillä, jos kohteeseen ei päästä ollenkaan – nyt tai enää koskaan – on.

Ollaan varovaisia liikenteessä ja vietetään rentouttava hiihtoloma itselle tärkeiden ihmisten ympäröimänä.

