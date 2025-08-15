Matin kojelautakameraan tallentui pysäyttävä näky Espoossa: "Mitä väliä säännöillä on?"

Sähköpotkulauta on tarkoitettu vain yhdelle ihmiselle kerrallaan, muistuttaa Liikenneturva.
Matti Grönroos koki melkoisen yllätyksen autoillessaan Espoonlahdessa, kun risteysalueella suojatien ylitti sähköskuutti, jonka kyydissä oli neljä nuorta.
Tiistaina sattunut tilanne tallentui Grönroosin auton kojelautakameraan.
– Mitä väliä säännöillä on, jos niitä rikotaan näin? hän pohtii MTV Uutisille.
Grönroos ei kokenut tilannetta mitenkään muuten vaaralliseksi, sillä hänen autollaan oli maltillisesti vauhtia.
Grönroos on nähnyt aiemminkin nuorten "koheltavan" skuuteilla, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän näki neljän matkustavan sellaisella yhtä aikaa.
Grönroosilla ei sinänsä ole mitään sähköskuutteja vastaan, kunhan niitä ei jätetä lojumaan jalkakäytäville.
– Ovat näppäriä, jos niitä käytetään oikein.