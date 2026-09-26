Hitlerin palvelija löysi ruumiin lattialta.
Hiljattain tehty asiakirjalöytö arkistojen kätköistä on herättänyt kysymyksen: Olisiko Natsi-Saksan johtaja Adolf Hitler saattanut murhata sisarpuolensa tyttären syyskuussa 1931.
Hitlerin sisarpuolen, Angela Hammitzschin 23-vuotias tytär Angela "Geli" Raubal löydettiin kuolleena Hitlerin asunnosta Münchenissä. Raubalin rintakehässä oli ampumahaava. Haava oli peräisin Hitlerin käsiaseesta.
Angela ‘Geli’ Raubal poseeraamassa peilin edessä 1920-luvun loppupuolella.
Hitlerin tiedetään olleen poikkeuksellisen läheisessä ja hallitsevassa suhteessa nuoreen sukulaiseensa. Monet historioitsijat uskovat, että Hitler oli ihastunut Raubaliin.
Jo 95 vuoden ajan yleisesti hyväksytty selitys on ollut, että Raubalin ruumis löydettiin 19. syyskuuta. Kyseinen päivämäärä on kirjattu Münchenin poliisin tutkintapöytäkirjaan.
Tuona aamuna Hitlerin henkilökohtainen palvelija avasi väkisin Raubalin huoneen oven, joka oli lukittu sisäpuolelta. Palvelija löysi ruumiin lattialta.
Virallisten asiakirjojen mukaan Hitler oli jo kuolemaa edeltävänä päivänä matkustanut Münchenistä Nürnbergiin. Sen on katsottu osoittavan, ettei hän voinut olla osallisena naisen kuolemaan.
Saksalainen historioitsija Harold Sandner kertoo kuitenkin löytäneensä Münchenin virallisesta kuolemantapausrekisteristä merkinnän, jonka mukaan Raubalin ruumis löydettiinkin jo päivää aiemmin, siis 18. syyskuuta 1931 kello 10.15. Myös arkistoista löydetyissä kahdessa kuolinilmoituksessa mainittiin sama päivämäärä. Asiasta uutisoi uutiskanava