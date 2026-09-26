Mestis-seura TUTOn maalia juhlistettiin muutaman sekunnin ajan arkkivihollisen TPS:n maalilaulun alkusävelmin.

TUTO isännöi tänään Kupittaalla Imatran Ketterää.

Toisen erän loppupuolella Mestis-legenda Samu Markkula vei joukkueen 4–2-kotijohtoon.

Sen jälkeen Kupittaan jäähallin kaiuttimista kajahti yllätys: Hunajata!

SM-liigaseura TPS:n maalilauluna tunnettu ikoninen renkutus ehti soida aivan hetken, kunnes paikallinen tiskijukka korjasi äänimaisemaksi oikeaoppisesti Lättyä pussiin.

Voita katsoa huvittavan tilanteen pääkuvan videolta.

MTV Urheilu tavoitti TUTO-pomo Kristian Tuohilammen, joka ei kuitenkaan osannut kommentoida huvittavan tapauksen yksityiskohtia tarkemmin, sillä hän ei ollut kuullut naapuriseuralle soitettua "tribuuttia".

Mystisen erehdyksen taustat jäävät siis pimentoon, mutta Kupittaan jäähallissa pelaa muun muassa TPS:n Auroraliigan joukkue, jonka maalilauluna Hunajata soi. Erehdyksen juuret saattavat juontaa esimerkiksi siihen suuntaan.