Jokerit vierailee tänään Espoossa, eikä voittosarake ole kahden erän perusteella karttumassa.
Kiekko-Espoo on paukutellut kahden ensimmäisen erän aikana 3–0-johtoon. Avauskaksikymppisellä kruunupaidat iskivät kahdesti.
Ensin Iikka Kangasniemi avasi maalitilinsä kuluvan kauden osalta. Sen jälkeen Jere Sallinen lisäsi johtoasemaa kahteen.
Toisessa erässä lisää tuli puolivälin jälkeen. Hyökkääjä Aarne Talvitie hyödynsi Jokerit-puolustuksen sekoilun ja niittasi kiekon reppuun ohi Tomi Karhusen.
Etenkin ottelun toinen erä oli täysin espoolaisten hallintaa. 40 minuutin jälkeen Karhusella on 20 torjuntaa, Espoon Petteri Rimpisellä vain 10.
Jokerit nappasi tiistaina kauden avausvoittonsa Pelicansin kustannuksella, mutta perjantaina se hävisi TPS:lle. Saldo on ennen illan ottelun lopputulosta yksi voitto seitsemästä pelistä.