Jokerifanit marssivat ulos Espoo-ottelun loppupuolella. Liigaan noussut narrinippu hävisi jälleen, nyt 1–4. Myös HIFK hävisi vieraskentällä, kun Pelicans niisti siltä pisteet lukemin 2–1. Jukurit nousi seitsemännellä peräkkäisellä voitolla SM-liigan kärkeen.

Jokerit oli etenkin toisessa erässä pahassa lirissä. Espoo siirtyi sen aikana 3–0-johtoon.

Kun Kiekko-Espoo siirtyi 4–0-johtoon Jere Sallisen toisella maalilla kolmannessa erässä, Jokerien kannattajakatsomossa nähtiin suurieleinen mielenilmaus: fanit poistuivat katsomosta ja käänsivät banderollit väärin päin. Fanit palasivat tv-kuvien perusteella katsomoon erän loppupuolella.

Jokerit on hävinnyt kahdeksasta pelistään yhtä lukuun ottamatta kaikki. Se on neljässä pisteessä ja viimeistä edellisenä.

KooKoo joutui hakemaan kauden avausvoittoaan ilman avainpelaajiaan Eetu Randelinia ja Veeti Miettistä, mutta kahdeksas peräkkäinen tappio ei ollut väistettävissä tulikuuman Jukurit-joukkueen kanssa. Mikkeliläisille 5–3-selätys ja jo hätkähdyttävästi seitsemäs peräkkäinen voitto.

Jukurit on sarjan kärjessä, sillä on tosin kolme ottelua enemmän pelattuna kuin sarjakakkonen JYPillä. KooKoo on kahdeksan ottelun jälkeen yhden pisteen kera jumbona.

Pelicans katkaisi tappioputkensa

Helsinkiin ei sarjapisteitä lauantaina herunut, kun Pelicans piti kolme pojoa Lahdessa kaatamalla HIFK:n 2–1. Kaikki maalit nähtiin vasta päätöserässä, voitto-osumasta vastasi Brett Stapley.

HIFK:lla kahdeksasta ottelusta kaksi voittoa, Pelicans katkaisi nyt neljän ottelun tappioputkensa ja on yhdeksäntenä.

Nokia-areenassa Tappara kärsi toisen peräkkäisen tappion, sillä SaiPa oli parempi maalein 4–2. Patrik Siikanen sivalsi kaksi maalia.

Raimo Helmisen joukkue on avannut kauden todella jämäkästi. SaiPa on hävinnyt vain kerran 60 minuutin jälkeen, ei vielä varsinaisella peliajalla. Se on sarjataulukossa kolmantena. Tapparalla yskii, seitsemästä pelistä vain kolme voittoa.