Ammattilaisen vinkit hiihtolomaliikenteeseen: "Mikään ei ole otollisempi lähde stressille kuin..."

Vastaus: Tärkeä osa matkaan valmistautumista on auton kunnosta huolehtiminen. Säännöllisesti määräaikaishuolto-ohjelman mukaan huollettu auto on toimintavarma ja turvallinen. Jos perillepääsyä joutuu koko ajan jännittämään, ei oikein pääse virittäytymään lomatunnelmaan.



Vaikka auto olisi huollettu ajallaan, on tärkeää tehdä tiettyjä tarkastuksia säännöllisesti myös huoltojen välissä. Otolliset hetket tarkastuksille ovat hiihtoloman molemmissa päissä – siis ennen sekä meno- että paluumatkalle lähtöä. Tarkastuskohteita käsittelimmekin jo aiemmin tällä viikolla.