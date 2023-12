Mitä hyvään sähköauton latausetikettiin kuuluu? Autoliiton koulutuspäällikkö vastaa

Julkisten latauspisteiden määrä lisääntyy hyvää vauhtia. Kuitenkin osa latauspaikoista ruuhkautuu herkästi, erityisesti sesonkiaikaan. Tietyin yksinkertaisin toimin ruuhkautumista voi välttää ja samalla tarjota miellyttävän latauskokemuksen kaikille.

Ennen pikalaturille ajoa, kannattaa akku valmistella ottamaan vastaan virtaa, jotta lataustapahtuma olisi mahdollisimman nopea. Osassa sähköautoja on ajoakun pikalatausta varten valmisteleva lämmitystoiminto, jota oikeasti kannattaa käyttää nopeuttaakseen latausta. Kyseisen lämmityksen saa kytkettyä päälle – autosta riippuen – joko on/off-kytkimestä tai sitten toiminto on integroitu navigaattoriin.

Jälkimmäisessä tapauksessa syötetään latausasema navigaattorin määränpääksi. Tällöin lämmitys kytkeytyy automaattisesti päälle sellaisella hetkellä, että akku on optimaalisessa tilassa ottamaan vastaa pikalaturin työntämää tasavirtaa laturille saavuttaessa. Jotta lämmitys toteutuisi suunnitellulla tavalla, kannattaa varmistaa, että tulee syöttäneeksi kohteeksi juuri latauspisteen – ei siis esimerkiksi huoltoaseman osoitetta, minkä pihassa kyseinen laturi on.

Tärkeää on myös, että kohde tulee syötettyä navigaattoriin riittävän ajoissa, jotta akkua ehditään lämmittää riittävästi. Pitkälle matkalle lähdettäessä, kannattaakin ensimmäinen suunniteltu latauspiste syöttää navin kohteeksi jo kotipihassa ja seuraava edelliseltä laturilta lähdettäessä.

Akun varaustila latauksen aloitushetkellä vaikuttaa latausnopeuteen

Toinen latausnopeuteen keskeisesti vaikuttava asia on, millaisessa varaustilassa akku on latausta aloitettaessa. Kun laturille mennään akun varaustilan ollessa alle 20 prosenttia, päästään yleensä jo varsin mukavaan latausnopeuteen.

Aivan viimeisille prosenteille akkua ei kuitenkaan kannata ajaa: jos latauslaitteessa sattuukin olemaan toimintahäiriö, pitäisi vielä olla sen verran energiaa jäljellä, että autolla pääsee kelillä kuin kelillä ajamaan seuraavalle latausasemalle.

Lataussovellus käyttövalmiiksi ennen laturille ajoa

Jos latailee harvoin julkisilla – tai juuri kyseisen operaattorin – latausasemilla, kannattaa varmistaa applikaation toiminta jo ennen pikalaturille ajoa.

Usein applikaatio pitää päivittää pidemmän käyttötauon jälkeen. Päivitys on kohteliasta tehdä ennen jonoon ajoa tai viimeistään jonotuksen aikana. Näin ollen lataus saadaan alkamaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun auto on ajettu latauspaikalle.

Jonotetaan fiksusti

Jonotuskäytännöt latauspisteille ovat varsin kirjavat. Mikäli selkeää jonotuspaikkaa ei ole, on turvallinen ja selvä jonotuskäytäntö syytä valita tilanne- ja paikkakohtaisesti. Tarkastele huolellisesti lähialueen pysäköintiruudut. Mikäli niissä on sähköautoja, joissa on kuljettaja sisällä, on varsin todennäköistä, että he ovat jonossa ennen sinua.

Sosiaalisen median sähköautopalstoilta on saanut lukea, että osa sähköautoilijoista kyttää applikaatiosta latauspisteen vapautumista ja varaa latauslaitteen heti sen vapauduttua itselleen – siis vaikka oikeasti ei olisi oma vuoro eikä olisi vielä edes kyseisen latauslaitteen luona.

Sanomattakin on selvää, ettei tällainen toimintatapa ole sovelias. Laturille ajetaan jonotusjärjestyksessä ja latauslaite varataan applikaatiosta itselle vasta sitten, kun on jo ajettu kyseisen latauspisteen käyttäjälle tarkoitettuun ruutuun.

Jonotuskäytäntöjen kehittämiseen ja selkeyttämiseen latauspaikoilla tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja keksiä toimivia, tasapuolisia ratkaisuja.

Latauspisteen valinta ja sen pysäköintiruutuun ajo

Yksi tärkeä asia on muistaa, että latauspaikalle ajetaan vain, jos on oikeasti tarkoitus ladata autoa. Mikäli lataustarvetta ei ole, on pysäköintipaikka niin sähkö- kuin polttomoottoriautollakin syytä etsiä muualta.

Jos kuitenkin ollaan oikealla asialla eli tarkoitus on mennä lataamaan, on syytä katsoa huolellisesti, että auto tulee ajettua juuri kyseiselle latauslaitteelle tarkoitettuun ruutuun.

Aika-ajoin näkee, että auto on pysäköity ja latausjohto venytetty muuhun kuin tarkoitettuun ruutuun. Valitettavan usein tämä saattaa johtaa siihen, että jotakin toista samaisen latausaseman latureista ei pystytäkään hyödyntämään, koska sen lähelle ei enää virhepysäköinnin seurauksena olekaan mahdollista päästä.

On myös tärkeää, että auto ajetaan latausruutuun suoraan, ruudun suuntaisesti ja niin, että se on kokonaan siinä ruudussa kuin on tarkoitettu. Huolellisuudella mahdollistetaan myös vieressä olevien latausruutujen käyttö suunnitellulla tavalla.

Latausruutua ja pikalaturia valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että onko jokin tietty laturipaikka sellainen, että se mahdollistaa perävaunua vetävän auton lataamisen perävaunua irrottamatta.

Mikäli tällainen paikka löytyy ja niitä on vain yksi, on järkevää säästää se sitä oikeasti tarvitsevalle, jos vastaavan tehoisia latauslaitteita on samassa sijainnissa vapaina muitakin.

Mikäli taas saavut latauspisteelle itse perävaunun kanssa eikä yhdistelmälle sopivaa latauspaikkaa ole tarjolla, on perävaunu syytä irrottaa ennen laturille ajoa. Perävaunun irrottamisen ajaksi sen paikallaan pysyminen on syytä varmistaa pyöräkiiloin. Aisalukko estää varkauksilta.

Valitettavan usein näkee, että sähköauton ja perävaunun yhdistelmä on pysäköitynä poikittain latausruutujen päälle, jolloin se varaa useita latauspisteitä, vaikka oikeasti käyttää vain yhtä. Näin ei tule toimia.

Tosi valitettavaa on, että niin harvalla latauspisteellä on huomioitu se tosiasia, että suomalaiset ovat perävaunukansaa – perävaunuja siis vedetään niin nyt kuin tulevaisuudessakin myös sähköautoilla. Tässä olisi yksi kehityskohde lisää latauspalvelujen tarjoajille.

Kun auto on sitten saatu latausruutuun parkkiin, on sieltä syytä nousta ulos varovaisesti – vieressä olevan auton kylkiä kunnioittaen. Itse pyrin aina pysäköimään sellaiseen paikkaan, ettei vieressä olisi ketään juuri ovenlyömien välttämiseksi – valitettavasti julkisilla latauspisteillä tämä on kuitenkin vain harvoin mahdollista.

Lataustapahtuman seuranta

Kun auto sitten on saatu kiinni laturiin ja lataus käynnistetty, on vielä tärkeää odottaa auton luona varmistuakseen siitä, että lataus on varmasti alkanut. On ikävää, jos sähköautoilija on kahvilla tai syömässä siinä uskossa, että auto latautuu ja se ei oikeasti lataudukaan varaten kuitenkin koko ajan yhden latauspisteen.

Kun on varmistuttu siitä, että auto oikeasti alkaa latautua, voi auton luota poistua. Latauksen etenemistä on syytä seurata vähän väliä puhelinsovelluksesta ja jos huomaa latauksen syystä tai toisesta keskeytyneen, tulee lataus käynnistää mahdollisimman pian uudelleen tai auto siirtää pois kyseiseltä latauspisteeltä.

Latausnopeus pikalaturilla romahtaa tyypillisesti – autosta riippuen – akun saavutettua 80–90 prosentin varaustason. Romahduksen jälkeen latausnopeus putoaa peruslatauksen tasolle. Näin ollen autoa ei ole järkevää tämän jälkeen enää pitää kiinni pikalaturissa vaan vapauttaa kyseinen latauspiste seuraavalle lataajalle.

Mikäli itsellä kuitenkin on syystä tai toisesta tarve ladata akku aivan täyteen, kannattaa auto siirtää viimeisiä lirutteluja varten peruslatauspisteelle, joita on yleensä myös vapaana paremmin.

Akun täyteen lataamista ei itse asiassa muutenkaan suositella kuin satunnaisesti, esimerkiksi ennen pidempää ajomatkaa.

Latauskaapelin asettelu latauksen jälkeen

Kun lataus lopetetaan, on syytä huolehtia latauskaapeli niin, että seuraavan lataajan on helppo ajaa autonsa ruutuun. Monesti pikalaturin ympärillä on törmäyksenestopylväät, joiden taakse roikkuva osa latausjohdosta on helppo asettaa.

Paitsi, että näin helpotetaan seuraavan lataajan saapumista paikalle, vähennetään samalla myös kaapeleihin kohdistuvien aurausvaurioiden todennäköisyyttä.

Varmista vielä kaapelin asettelun jälkeen, ettei se ole kietoutunut autosi vetokoukun ympärille tai muuten takertunut autoon. Aina aika-ajoin näkee latausasemillakin latauslaitteesta irti repeytyneitä kaapeleita, vaikka sellaisen tilanteen syntymisen ei juurikaan pitäisi olla mahdollista.

Erityisesti sähköautojen kanssa irrotettava vetokoukku kannattaa irrottaa ja taitettava vetokoukku taittaa piiloon aina, kun sille ei oikeasti ole käyttöä. Rikkoontunut latauspiste on pitkään pois käytöstä, mikä on omiaan ruuhkauttamaan kyseistä latausasemaa ja hankaloittamaan näin muiden sähköautoilijoiden arkea.

Hyvät käytöstavat

Latauspisteellä asioidessa on hyvä pitää mielessä myös yleiset käyttäytymissäännöt: Asiointi latauspaikalla on mielekkäämpää, kun ympäristö on siisti. Valitettavasti varsin harvalla latauspisteellä on roska-astiaa, joka taas lähes poikkeuksetta perinteisiltä huoltoasemilta – myös miehittämättömiltä sellaisilta – löytyy. Tässä olisi selkeä kehittämisen paikka. Vaikka roskiksia ei löytyisikään, ei se kuitenkaan oikeuta heittämään roskia maahan.

Varsinkin aloitteleva lataaja saattaa tarvita apua. Kohtelias sähköautoilija ei kirjoita toisen hapuilusta naureskellen someen vaan tarjoaa auliisti ja ystävällisesti apuaan matalalla kynnyksellä. Tärkeää on pitää mielessä, että jokainen meistä on joskus ladannut sen ensimmäisen kerran.