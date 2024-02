Näillä keinoilla voit estää sähköauton isoimmat jäätymisongelmat

Moni sähköauto on talvipakkasilla vähintäänkin yhtä mukava menopeli kuin perinteinen polttomoottoriauto – ellei mukavampikin. Useissa sähköautomalleissa on esimerkiksi hyvin monipuoliset esilämmitysmahdollisuudet, joiden ansiosta ajoneuvolle saavuttaessa sen lasit, peilit ja kamerat ovat sulat ja sisälläkin on lämmin.