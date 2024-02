Lähdössä autolla hiihtolomalle? Malttamaton sortuu yhteen virheeseen: "Monesti vain puurouttaa liikennettä entisestään"

Auton valot haltuun

Tärkeää on tutustua myös, miten autossaan saa takasumuvalon päälle. Sille tulee käyttöä, mikäli lumipyry iskee. Takasumuvalo kannattaa laittaa ainakin silloin päälle, jos itsellä on vaikeuksia erottaa edellä ilman takasumuvaloa ajava.

Matkatavarat tavaratilaan

Mikäli perheellä on käytössä suksiboksi, sinne on syytä laittaa vain sukset, sauvat ja laudat ja muuta kevyttä tavaraa. Painopisteen olisi hyvä olla sivusta katsottuna boksin keskivaiheilla ja jakautua tasaisesti taakkatelineille. Boksiin menevät tavarat on kiinnitettävä hyvin. Taakkatelineen kiinnitys on hyvä tarkistaa vaikkapa tauoilla.