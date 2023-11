Autoilija, jarrutathan ajoissa? Ota huomioon pysähtymismatkaan vaikuttavat tekijät – "Tärkeää pitää mielessä"

Kysymys: Mitkä tekijät vaikuttavat auton pysähtymismatkaan?

Vastaus: Pysähtymismatka muodostuu kuljettajan reaktiomatkasta ja jarrutusmatkasta.

Reaktioaika ja -matka

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Reaktiomatkaksi kutsutaan matkaa, jonka auto etenee kuljettajan havainnosta jarrutuksen alkamiseen. Tähän reagoimiseen kuljettajalla kuluu usein vähintään sekunti – monesti enemmänkin. Esimerkiksi 100 km/h nopeudella ajettaessa auto kulkee sekunnin reaktioajan aikana 28 metriä ennen kuin sen vauhti alkaa hidastua. Reaktioajan pituuteen vaikuttaa erityisesti se, ovatko kuljettajan ajatukset ajamisessa vai jossain muualla. Myös ikääntyminen hidastaa reaktioita.

Ajoetäisyyden ollessa reaktiomatkaa lyhyempi, on peräänajon riski edellä ajavan jarruttaessa äkillisesti pysähdyksiin erittäin suuri. Riittävää turvaväliä pitävä kuljettaja sen sijaan ehtii tekemään olennaiset havainnot ajoissa, minkä ansiosta hänelle jää enemmän aikaa arviointiin, ajatteluun ja toimintaan. Turvaväliä pitämällä voidaan törmäykseltä välttyä myös siinä tapauksessa, että oma reaktioaika sattuisi olemaan hieman edellä ajavaa kuljettajaa pidempi tai rengastus liukkaampi.

Jarrutusmatka

Jarrutusmatkaksi puolestaan kutsutaan matkaa, jonka auto kulkee jarrutuksen aloittamisesta pysähtymiseen. Jarrutusmatkan pituuteen vaikuttavat muun muassa jarrutuksen tehokkuus, ajoalusta, rengastus, auton koko ja kunto.

Tehokkaan jarrutuksen aikaansaamiseksi on tärkeää, että kuljettaja osaa jarruttaa tehokkaasti. Hätätilanteessa, kun vauhtia pitää saada nopeasti pois, tulee jarrupoljinta painaa nopeasti ja voimakkaasti. Tämä ei onnistu, jos ajoasento on väärin säädetty ja kuljettaja on esimerkiksi liian kaukana polkimista.

Ajoalustaan kuljettaja voi jonkin verran vaikuttaa sää- ja kelitiedotuksia seuraamalla sekä reitinvalinnalla. Väistämättä aika-ajoin joutuu ajamaan hyvinkin liukkaalla alustalla. Silloin on tärkeää pitää mielessä, että liukkauden vaikutusta jarrutusmatkaan voi itse pyrkiä torjumaan ajonopeutta pudottamalla.

Talvirenkaiden kunnosta on syytä huolehtia ja ne on vaihdettava ajoissa alle, jolloin talvi ei pääse yllättämään. Ikuinen kädenväännön aihe on nastat-kitkat-vastakkainasettelu. Jokaisella autonkäyttäjällä on vapaus valita rengastyyppi sen mukaan, mitä ominaisuuksia hän renkaissa arvostaa – tietysti omiin liikkumistarpeisiinsa peilaten. Hyvänä apuna valintaa tehtäessä toimivat puolueettomat talvirengastestit.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Oma valintani ovat laadukkaat nastarenkaat, jotka pitävät mahdollisimman hyvin olosuhteiden ollessa haastavimmillaan. Yhdessä ennakoivan ja vastuullisen ajotavan sekä uuden ajoneuvotekniikan kanssa ne muodostavat talviautoiluun hyvän paketin, joka sallii kuljettajalta myös inhimillisiä virheitä.

Säännöllisesti määräaikaishuolto-ohjelman mukaan huollettu auto on toimintavarma ja turvallinen. Huollossa auton kriittiset kohdat tulee tarkastettua, suodattimet vaihdettua ja nesteiden pakkaskestävyydet varmistettua. Huoltojen välilläkin on tärkeää seurata auton kuntoa esimerkiksi kuuntelemalla sen äänimaailmaa tarkasti. Yllättävä uusi kolina kielii usein siitä, että auton alustassa kaikki ei ole kunnossa. Vika on tällöin paikallistettava ja korjattava mahdollisimman pian.

Pysähtymismatkan pituus riippuu kuljettajan valinnoista

Kuljettajan tulisi osata kääntää itsensä talviajomoodiin aina olosuhteiden sitä edellyttäessä. Näin sekä reaktio- että jarrutusmatkat saadaan pidettyä kohtuullisina ja vahingoilta vältytään varmimmin.

Muista siis: