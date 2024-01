Varmista, että käynnistysakussa riittää virta myös kovilla pakkasilla – ammattilainen neuvoo

Tyypilliset syyt akkuongelmiin

Syynä ongelmiin on usein elinkaarensa päähän tullut akku. Polttomoottoriautossa 12 voltin käynnistysakun käyttöikä on tyypillisesti noin 5–6 vuotta – sähköautoissa jonkin verran alhaisempi. Autonkäyttäjän tulisikin muistaa, että uusi akku on edullisempi ja helpompi hankkia itselle parhaiten sopivana ajankohtana kuin pakon sanelemana, ennalta odottamatta, kylmänä pakkasaamuna.

Monissa sähköautoissa 12 voltin käynnistysakut altistuvat kylmälle vielä polttomoottoriautojenkin akkuja herkemmin: Polttomoottoriautossa akku on usein konepellin alla, lämpöä tuottavan polttomoottorin läheisyydessä. Sähköautossa samainen akku on tyypillisesti myös nokkapellin alla, mutta vierestä puuttuu lämpöä edes jonkin verran tuottava polttomoottori. Koska kylmyyden aiheuttamia akkuongelmia on paljon polttomoottoriautoissakin, on sanomattakin selvää, ettei niiltä voida edellä kertomani valossa välttyä sähköautojenkaan kohdalla.