Jos auto jättää tielle, toimi näin

Uusikin auto saattaa yllättäen jättää tielle esimerkiksi rengasrikon seurauksena. On myös mahdollista, että autolla joudutaan onnettomuuteen tai saavutaan onnettomuuspaikalle.

Kaikissa näissä tilanteissa on olennaista varmistaa oma ja kyydissä olevien turvallisuus ja varoittaa muuta liikennettä. Näiden toimien jälkeen paikalle on kutsuttava tarvittavaa apua. Onnettomuustilanteissa on lisäksi annettava ensiapua omien taitojen mukaan.