Seattle Krakenin suomalaispuolustaja Ville Ottavainen, 24, tulistui Calgary Flamesia vastaan pelatussa harjoitusottelussa.

Ottelun toisessa erässä Calgaryn Brennan Othmann taklasi Ottavaista kulmauksessa.

Suomalaispuolustaja ei tästä pitänyt, joten hän nappasi taklauksen Othmannia päästä kiinni ja kaatoi hänet maahan. Tämän jälkeen Ottavainen pudotti hanskansa ja löi useamman kerran jäässä ollutta hyökkääjää.

Ottavainen sai tilanteesta suihkukomennuksen väkivaltaisuudesta. Othmann sai tilanteesta kahden minuutin rangaistuksen ryntäämisestä.

Kaksikko otti yhteen jo joukkueiden edellisessä harjoitusottelussa. Tuolloin Othmann taklasi Ottavaista kyynärpäällä ulosajon arvoisesti.

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