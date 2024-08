"Ajattelin, että isä on lähtenyt toipumaan" – miksi kuoleva virkoaa äkillisesti juuri ennen menehtymistään?

Pirkanmaan Hoitokodin johtaja Hanna Hävölä on työskennellyt saattohoidon parissa 27 vuotta. Hän kertoo, että terminal lucidity eli kuolemaa edeltävä hetkellinen piristyminen ja olotilan kohentuminen ovat saattohoitotyötä tekevien keskuudessa tuttu, mutta hyvin vähän tutkittu ilmiö.

– Useimmiten, kun ihminen alkaa lähestyä kuolemaa, tajunnan taso laskee ja hän on unenkaltaisessa tilassa, eikä juuri reagoi ympäristönsä tapahtumiin.

Myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtava ylilääkäri Kaisa Rajala kertoo, että on törmännyt kuolevan potilaan äkilliseen virkistymiseen useita kertoja työssään palliatiivisten potilaiden kanssa.

Rajala on tehnyt väitöskirjansa palliatiivisten potilaiden loppuelämän elämänlaadusta ja työskennellyt aiemmin HUSissa palliatiivisen hoidon konsulttina ja saattohoitokoti Terhossa päivystävänä lääkärinä.

Tämän tiede ilmiöstä tietää

Osan kuolemaa edeltävistä vireyden hetkistä on raportoitu tapahtuneen kuolevan läheisten läsnä ollessa, mutta myös musiikin on havaittu joissain tapauksissa olevan yhteydessä niihin. Toisaalta useissa tapauksissa ei ole havaittu niin sanottua mahdollista laukaisevaa tekijää, kertoo The Conversation -lehti.