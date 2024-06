Saida Kilpisuon vaimo kuoli pian yhteisen lapsen syntymän jälkeen: "Leskeyden tabu on ollut minulle iso yllätys"

Juttu on julkaistu alun perin kesäkuussa 2023. MTV Uutiset julkaisee Saida Kilpisuon tarinan uudelleen kansainvälisenä leskien päivänä 23.kesäkuuta.

Raskaus, häät ja murskaava diagnoosi

Syöpäosastolta trukilla synnytyssaliin

Uudet tittelit: Äiti ja leski

– Leskeys on tosi vahva osa identiteettiäni, mutta kun asiasta kertoo jollekin, aiheuttaa se yllättyneisyyttä ja järkytystä. Ihmiset menevät tosi vaikeiksi. Koen raskaaksi, että ihmiset suhtautuvat minulle arkiseen asiaan niin omituisesti.

– Leskeyden tabu on ollut minulle iso yllätys. Olen joutunut kasvattamaan kuoren itselleni, että kestän ihmisten reaktioita.

Saida on myös yllättynyt siitä, miten ihmiset suhtautuvat suruun

– Ihmiset saattavat hylätä surevan. Mutkin on hylätty läheisten ihmisten toimesta. Osa ei ota mitään kontaktia ja osa kokee, että sureva ihminen on jotenkin hankala.

Uusi rakkaus on auttanut käsittelemään surua

– Vasta uuden puolison löytäminen on lievittänyt kokemaani yksinäisyyttä Lauran kuoleman jälkeen.

– Ihmisillä on harhakäsitys, että uusi rakkaus korvaa kuolleen puolison, mutta ei se mene niin. Laura ja uusi kumppanini kulkevat elämässäni nyt rinnakkain ja Lauran kuoleman käsittely on syventänyt uutta parisuhdettani, koska kyseessä on niin iso asia.