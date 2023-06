Saida Kilpisuon vaimo kuoli pian yhteisen lapsen syntymän jälkeen: "Leskeyden tabu on ollut minulle iso yllätys"

Naisten osuus nuorista leskistä on vuosittain 75–80 %, isolla osalla heistä on lapsia.

Suomessa leskellä on oikeus taloudelliseen tukeen. Leskellä on mahdollisuus saada lesken eläkettä. Jos avio- tai avoparilla oli yhteisiä lapsia, leskellä on oikeus myös perhe-eläkkeeseen.