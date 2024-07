Vakavasta sairaudesta uskalletaan jo puhua – kuolevaa voi auttaa, jos hyväksyy yhden asian

Muusikko-tutkijatohtori Astrid Swan on julkaissut yhdessä kirjallisuuden professorin Hanna Meretojan kanssa yhteisen podcastin Syöpäsiskot.

– Siskous on 70-luvun rintasyöpäyhteisöissä syntynyt nimitys vertaisille syöpäsisarille. Termi on myöhemmin laajentunut myös muiden naisoletettujen syöpäsairaiden keskuuteen, Meretoja kertoo.

Podcast kytkeytyy suurempaan kirjallisuustieteelliseen hankkeeseen, jossa tutkitaan hallitsevia kulttuurisia tapoja syövästä kertomisesta. Hankkeen tavoitteena on myös etsiä tavanomaiselle kerronnalle vastakertomuksia.

"Suru ei ole vain jotakin muiden menetyksiin liittyvää"

Swanin ja Meretojan podcastin jokaisessa jaksossa on mukana vieras, joka tarkastelee syöpää jaksojen teemojen näkökulmasta. Teemoja ovat muun muassa diagnoosin saaminen, sukupuoleen ja naiseuteen liittyvät kokemukset ja kuolevan surun käsitteleminen.

– Syöpähoidot ovat kehittyneet, ja ihmiset voivat elää parantumattoman sairauden kanssa hyvin pitkiäkin aikoja. Suru ei ole vain jotakin muiden menetyksiin liittyvää, vaan myös omaa kuolemaa on lupa surra. Tätä kuolevan surua Astrid on tutkinut hankkeessamme, Meretoja selvittää.

– Suurin osa syövistä johtuu vain huonosta tuurista, sattumanvaraisista solunmonistusvirheistä. Syöpä on hyvin yleinen sairaus ja voi ehkä auttaa, jos hyväksyy sen, että kukaan ei lopulta voi hallita elämää, Meretoja sanoo.

Syöpäkertomuksia somessa

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan dosentti Ullamaija Seppälä on havainnut, että parantumaton sairaus ei ole enää vain omaisille kerrottu yksityisasia.

Yhä useampi julkisuuden henkilö on kertonut sosiaalisessa mediassa oman sairautensa hoidoista. Näin ovat tehneet muun muassa sisällöntuottaja Jasmiina Yildiz , näyttelijä Olga Temonen , kirjailija Eino Nurmisto ja laulaja Floor Jansen .

– Jos kuolema läheisyys on ihmisellä hyvin voimakkaasti läsnäoleva asia ja kuulija kestää, on molemmille osapuolille ihan hyvä puhua siitä.

– Edelleen on läsnä vääränlaista sururauhan kunnioittamista. Ottaen huomioon kuinka iso ilmiö se on yhteiskunnassa, kuoleman puheeksi ottaminen on hämmästyttävän vähäistä.