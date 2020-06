– No nyt se sen teki, äiti sanoi ja Jaakko tiesi heti mistä on kyse.

Nousuja ja laskuja

Vihjauksia itsetuhoisuudesta

Läheiset pelkäsivät

Aikuisella ihmisellä on itsemääräämisoikeutensa.

Soitot kriisipuhelimeen lisääntyneet

Tilastotietojen perusteella myös itsemurhien määrä on tänä keväänä ollut nousussa. Ylen selvityksen mukaan maalis–huhtikuun aikana epäiltyjä itsemurhia tehtiin Suomessa lähes 15 prosenttia enemmän verrattuna viime vuoteen.

Pelkkä katse voi riittää

Tökeröitä kommentteja

– Ihmisillä on ennakkokäsityksiä ja ajatuksia siitä, miten surun keskellä pitäisi toimia. Usein puhutaan nimenomaan selviytymisestä, vaikka ei vaikeassa tilanteessa ole yhtä oikeaa toimintamallia. Sekin on aivan ok, jos murtuu eikä voi tehdä yhtään mitään.