Kysely: Enemmistö lääkäreistä eutanasian laillistamisen kannalle – harva valmis toteuttamaan itse

Lääkärien kantoja eutanasiaan on kartoitettu kyselyillä viimeiset 30 vuotta. Laillistamisen kannatus on kasvanut kyselyissä tasaisesti ja nyt ensimmäistä kertaa se sai ammattikunnan enemmistön hyväksynnän.

Kaikkiaan 55 prosenttia vastaajista oli joko täysin tai osittain samaa mieltä väitteestä ”Eutanasia tulisi laillistaa Suomessa”. Väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja täysin eri mieltä olevien osuudet olivat yhtä suuret eli runsaat 29 prosenttia vastaajista. Kannastaan epävarmoja on melko vähän, runsaat viisi prosenttia.

Yleisen mielipiteen vaikutus näkyy

– Totuus on, että yleinen mielipide on mennyt sallivammaksi eutanasian suhteen ja yhä useampi maa on eutanasian laillistanut. Eivät lääkärit missään tyhjiössä elä. Yleinen mielipide varmasti vaikuttaa myös lääkäreiden mielipiteisiin. Eli ei se sinänsä yllättänyt, Lehto sanoo.