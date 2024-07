Mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee kotiinsa? Vainajia kuljettava Joel kertoo, miten kotikuoleman jälkeen toimitaan

"Jos on omaisia paikalla, kohtaamme heidät"

– Jos on omaisia paikalla, kohtaamme heidät, välitämme osanotot. Meitä on aina kaksi ja kerromme, mitä teemme. Sitten kartoitamme tilannetta, esimerkiksi sen, missä vainaja on, yrittäjä Joel Kuosa kuvailee.