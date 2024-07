Sveitsi ottamassa käyttöön kuolemankapselin – "Kun painat nappia, paluuta ei ole"

The Independent kuvailee artikkelissaan kuolinkoneen olevan "futuristisen näköinen 3D-tulostettu kapseli". Keksintö on nimeltään Sarco.

Se kehitettiin avustettua itsemurhaa varten ensimmäisen kerran vuonna 2019. Se on herättänyt Sveitsissä kiistaa.

Kuolema napin painalluksella kymmenessä minuutissa

Avustettu itsemurha on Sveitsissä sallittu, jos avustamisessa ei ole osoitettavissa itsekkäitä motiiveja.

Uutistoimisto Reutersin mukaan se on tehnyt maasta niin sanotun kuolematurismin vetonaulan.

Ensimmäinen käyttäjä ei vielä tiedossa

The Last Resort -niminen hiljattain muodostettu järjestö tarjoaa avustettua kuolemaa ihmisille, joilla on vakava fyysinen sairaus.