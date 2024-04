Nina Mikkonen opiskelee kuolindoulaksi: "Kuolemasta pitää puhua yhtä avoimesti kuin ruisleivästä"

Yrittäjä Nina Mikkonen , 59, on aloittanut äskettäin kuolindoulan koulutuksen.

– Minusta tulee valmistuessa kuolevan ja omaisten rinnalle tuki ja vieressä kulkija. Autan kuoleman prosessissa. Olen kuolevan rinnalla, kun hän saa saattohoitotiedon, tuen perhettä ja annan byrokratian kanssa painimiseen apua. Mutta se voi olla sellaistakin, jos kuoleva on vielä siinä kunnossa, että haluaa käydä teatterissa ja kahvilla, niin kaikkea tätä. Kaikkea sitä, mitä teemme normaalistikin omassa arjessa, Mikkonen kertoi Huomenta Suomessa 21. huhtikuuta.

Mikkonen jäi seitsemän vuotta sitten leskeksi, kun hänen aviomiehensä toimittaja-juontaja Timo T. A. Mikkonen kuoli vuonna 2017. Mikkosella on selkeä mielipide siitä, miten kuolemasta kannattaa puhua.

– Kuolemasta pitää puhua yhtä avoimesti kuin ruisleivästä. Tämä vertaus voi kuulostaa kamalalta, mutta kuolema on ihan yhtä luonnollinen ja väistämätön asia kuin syntymä. On turhaa mystifioida sellaista asiaa, jonka me kaikki kohtaamme. Teemme itsellemme suuren palveluksen, jos lakkaamme keksimästä kuolemalle erilaisia kiertoilmaisuja, Mikkonen sanoi.