Pelottaako sota? Kriisiasiantuntija kertoo, mikä auttaa ja mikä ei: "Ei johda mihinkään hyvään"

Kysymys on tällä hetkellä monen huulilla kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteen ja siitä seuranneen uutisoinnin vuoksi. Venäjän on ennustettu hyökkäävän Ukrainaan mahdollisesti jopa lähipäivinä.

Monen asiantuntijan suusta on kuultu, ettei Suomeen kohdistu akuuttia vaaraa Venäjän suunnalta. Maiden välisen historian, pitkän yhteisen rajan ja kenties inhorealisminkin vuoksi kansalaisissa on silti saattanut herätä huoli siitä, pitääkö sotaan varautua. Joutuuko puoliso, lapsi, veli tai isä tarttumaan aseisiin?

MIELI ry:n kriisipuhelimessa viimeisimmän viikon aikana käydyistä 1500 keskustelusta vain seitsemässä sodan uhka on ollut varsinaisena aiheena, kertoo kriisitoimintojen johtaja Outi Ruishalme. Puheluiden perusteella huolta maailmanmenosta ovat lisänneet tiedot Suomen poliisiin kohdistuneesta epämääräisestä uhasta .

Ruishalme painottaa, että vaikka Venäjän hyökkääminen Suomeen on epätodennäköistä, sotaa pelkäävien on hyvä purkaa ajatuksiaan tavalla tai toisella. Huolien nouseminen mieleen nykytilanteessa on luonnollista eikä sitä voi estää.