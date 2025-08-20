Itsemurha vei Jeninan läheisen 15 vuotta sitten – nyt hän kertoo, miltä suru tuntuu

OMA Jenina Lahti
Erästä suremiseen liittyvää kirjoittamatonta sääntöä Jenina Lahti haluaisi muuttaa. MTV
Julkaistu 16 minuuttia sitten
Jenina Lahti menetti läheisensä 15 vuotta sitten tämän tehtyä itsemurhan. 

Ensitunne oli hirveä shokki, Lahti toteaa. Hän ei olisi osannut edes kuvitella, että hänen lähipiirissään voisi tapahtua itsemurha. Sen jälkeen Lahti sinkoutui suruun. 

– Se suru on valtava. Se tulee elämään kutsumatta. Olen kuvaillut sitä kutsuttamattomaksi vieraaksi, joka asettuu kotiin asumaan, seuraa perässäsi ja nukkuu vieressäsi. 

Lahti muistelee ensimmäisiä päiviä läheisensä kuoleman jälkeen, että maailma tuntui pysähtyneen. 

– Mietin kaupassa, että miten nämä muut vain elävät ja menevät eteenpäin. 

Itsemurhan läheistä koskettava suru on kuin lopunelämän kumppani, Lahti ajattelee. Surusta ei kuitenkaan tarvitse toipua tai selvitä, mutta sen kanssa voi oppia elämään. 

– Välillä se voi olla tosi lempeä ja sen saattaa unohtaa. Välillä tärkeissä hetkissä, kun haluaisi sen läheisen kanssa jakaa, niin se suru onkin enemmän läsnä.

Lahti kuvailee omaa suruansa lempeäksi 15 vuoden jälkeen.

"Miten sinun surusi voi"

Erästä kirjoittamatonta sääntöä Jenina Lahti haluaisi muokata. 

– Toivoisin, että unohtaisimme ajatuksen sururauhasta, tietenkin surevaa kuunnellen.

Suruajan unohtamisella Lahti tarkoittaa sitä, että lähimmäiset voisivat hienotunteisesti tarjota apuaan surevalle, kuten kaupassakäyntiä, siivoamista tai ihan pelkästään vierellä istumista. 

– Kunhan ei jätettäisi surevaa yksin. Huolehdittaisiin vähintään, että hän tietää, että olemme täällä. Oli se sitten, että kudon hänen vieressään ja kerron arkisia kuulumisia, niin hän saa hengähtää.

Lahti myös kaipaisi, että ei pelättäisi kysyä surevalta tämän surusta. 

– Kysyttäisiin, että miten sinun surusi voi.

Tarvitsetko kriisiapua?

Keskusteluapua saa esimerkiksi seuraavilta tahoilta

  • Oman hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numerosta
  • Mieli ry:n kriisipuhelimesta ympäri vuorokauden 09 252 50111
  • Helsingin kaupungin kriisipäivystyksestä joka päivä kellon ympäri numerosta 09 310 44222
  • Kirkon palvelevasta puhelimesta 0400 221 180 joka päivä kello 18–24

